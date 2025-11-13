Sean «Diddy» Combs: Warum muss er länger im Gefängnis bleiben?

Sean Combs im Gefängnis: Alkohol und Telefonat

In der vergangenen Woche hatte das US–Promi–Portal «TMZ» unter Berufung auf Insider berichtet, dass Combs angeblich beim Trinken von Alkohol, der von Insassen selbst hergestellt wurde, erwischt worden sei. Ein Sprecher der Combs–Familie sagte in einem Statement: «Wie bei jeder prominenten Persönlichkeit in einer neuen Umgebung wird es während seiner Zeit dort viele Gerüchte und übertriebene Geschichten geben – die meisten davon unwahr.»