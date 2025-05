Sean «Diddy» Combs: Zeugin schildert vor Gericht Vergewaltigung

Combs soll auch zu «unpassenden» Zeiten Drogen genommen haben, etwa vor seinem Auftritt in einer Talkshow, berichtete die Zeugin. Sie wird ihre Aussage am Freitag fortsetzen. Der Musikproduzent steht aktuell in New York City vor Gericht und hatte sich in allen Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt. Bei einer Verurteilung wegen Sexhandels und Erpressung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.