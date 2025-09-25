Sean «Diddy» Combs zurück im Gerichtssaal: Kommt es zu neuem Prozess?

Combs hofft darauf, bald freizukommen

Während einer Anhörung, bei der neben Combs auch dessen Mutter und einige seiner Kinder anwesend waren, habe eine Anwältin des Rappers laut übereinstimmender US–Berichte erklärt, dass die Verurteilung nicht rechtens sei, da das herangezogene Gesetz im Falle von Combs nicht greife. Bei dem Rapper habe es sich um Voyeurismus gehandelt, es greife nur in einem Zusammenhang mit Prostitution – um die es sich angeblich daher nicht handle. Das Urteil solle entweder fallen gelassen werden oder es solle einen erneuten Prozess geben. Wie unter anderem «ABC News» berichtet, habe der zuständige Richter nicht direkt über den Antrag entschieden. Jener habe jedoch angedeutet, dass er seine Entscheidung bald mitteilen werde.