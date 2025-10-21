Sebastian Ströbel: Vor dieser Reise hat er sein Testament gemacht

Sie sprechen auch über sehr persönliche Themen, wie etwa Ihr Testament , das Sie verfasst haben...

Ströbel: Das war ein Moment, in dem mir bewusst wurde: Wenn man vor etwas völlig Unbekanntem steht und nicht weiss, was einen erwartet, kommen Ängste auf, die sehr real sind. Und das Testament war etwas, was mir durch den Kopf gegangen ist – ich dachte: Mensch, ich habe ja noch gar keines gemacht. Vielleicht sollte ich das tun. So pathetisch das in dem Moment auch klingen mag. Das war für mich auch so ein Punkt, an dem ich mir eingestanden habe: Ich habe Respekt vor dieser Reise. Das kam auch aus meiner Unsicherheit.