Sechste Staffel von «Only Murders in the Building» angekündigt

Finale von Staffel 5 deutete Ausflug nach London an

Wie immer bei «Only Murders in the Building» endete auch das Finale von Staffel 5 mit einem Mord, der in der nächsten Runde aufgeklärt wird. Diesmal erwischte es die von Tina Fey (55) gespielte Podcasterin Cinda. In dem Fall, den sie in ihren nächsten Folgen behandeln will, geht es um eine Frau, die verdächtigt wird, einen britischen Royal getötet zu haben. Ganz überraschend ist der neue Schauplatz in Übersee für aufmerksame Zuschauer also nicht.