«Sehr gelungener Abend»: Niederländisches Königspaar trifft die Trumps

Es handelt sich zwar nicht um einen Staatsbesuch der Niederländer, dennoch wurde das Treffen in der Heimat als politisch bedeutsam gespannt beobachtet. Premierminister Rob Jetten, der die königliche Familie zum Drei–Gänge–Menü begleitet hatte, berichtete anschliessend aus einem nahegelegenen Hotel: «Es war ein sehr gelungener Abend», sagte er laut «De Telegraaf». Zahlreiche Themen seien während des Dinners besprochen worden, von Iran über die Ukraine bis hin zur NATO. Jetten sprach von einem «offenen und konstruktiven Abend, an dem niemand ein Blatt vor den Mund nehmen musste». Es sei «gut, in diesen angespannten Zeiten den Dialog zu führen».