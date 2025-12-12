Sehr seltener Auftritt: Woody Harrelson zeigt sich mit seiner Ehefrau

Seit 2008 miteinander verheiratet

Harrelson verdankt seine grosse Liebe einer Fernsehserie. 1987 lernte er Louie am Set von «Cheers» kennen und engagierte sie am darauffolgenden Tag als seine persönliche Assistentin. «Sie war so grossartig, dass danach jeder andere bei ‹Cheers› einen Assistenten angestellt hat. Sie wurde am Tag nach unserer Begegnung meine Assistentin und blieb es für die nächsten drei Jahre», erzählte er 2017 dem «Hollywood Reporter». «Es war eine dieser Sachen, die ich mir selbst nicht eingestehen wollte: Ich wollte mich nicht zu meiner fantastischen Assistentin hingezogen fühlen.»