«Sehr verliebt»: Conchita Wurst schwärmt von neuem Freund

Zuletzt sorgte Tom Neuwirth mit seiner Ankündigung für Schlagzeilen, sich aus dem Kontext des ESC zurückzuziehen. Er wolle sich auf andere Projekte konzentrieren, schrieb er im Januar 2026 auf Instagram. Der Rückzug habe persönliche Gründe, heisst es in dem Statement. Seit seinem Sieg mit «Rise Like A Phoenix» im Jahr 2014 trat er als Conchita immer wieder im Zusammenhang mit dem Eurovision Song Contest auf.