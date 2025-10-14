Sein Wagen ist an einem Baum gelandet: Alec Baldwin baut Autounfall

Sein Bruder Stephen sei zu Besuch gewesen, fügte er hinzu und erzählte weiter, dass sie das Wochenende beim Filmfestival verbracht hätten. Über den Unfall verriet er dann, dass ihm ein «Müllwagen von der Grösse eines Wals» auf der Strasse den Weg abgeschnitten habe. Er musste ausweichen und sei an dem Baum gelandet: «Ich bin gegen einen grossen, dicken Baum gefahren. Und habe mein Auto – das Auto meiner Frau – zerlegt. Ich habe das Auto meiner Frau zu Schrott gefahren. Das tut mir leid. Aber es ist alles in Ordnung, mir und meinem Bruder geht es gut.»