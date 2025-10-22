Seit 2021 verlobt: Darum hat Eva Habermann noch nicht geheiratet

Schauspielerin Eva Habermann (49) ist bereits seit 2021 mit ihrem Partner Alexander König (42) verlobt. Doch geheiratet hat das Paar noch nicht. Im Interview mit der Zeitschrift «Bunte» verrät sie jetzt den Grund dafür und spricht auch über ihren unerfüllten Kinderwunsch.
Das Paar arbeitet auch zusammen
«Wir sind noch nicht verheiratet, aber dieser Verlobungsring ist für uns ein Symbol unserer Verbundenheit – ein Versprechen, dass wir uns für immer lieben werden.» Der Trauschein sei beiden hingegen «nicht so wichtig». Habermanns erste Ehe mit Hans–Ullrich Hauenstein 1998 hielt nur wenige Monate. Seit zehn Jahren ist Filmemacher Alexander König der Mann an ihrer Seite, mit dem sie auch beruflich gemeinsame Sache macht und 2017 die «Fantomfilm GmbH» gründete. «Gemeinsam eine Firma zu führen, das ist auch eine Art Ehe», findet die 49–Jährige.
Eva Habermann hätte gerne Kinder gehabt
Während eine Hochzeit vielleicht irgendwann noch folgen könnte, scheint das Thema Kinder für sie abgeschlossen. «Ich hätte gerne Kinder in meinem Leben gehabt», sagt sie «Bunte», «aber ich habe meinen Freund erst mit vierzig kennengelernt, da waren die Chancen auf eine Schwangerschaft eher gering. Ich denke, es war in meinem Leben wahrscheinlich einfach nicht so vorgesehen, Mutter zu werden. Und das ist dann auch okay so. Es geht um Akzeptanz. Ich habe das akzeptiert und bin glücklich mit meinem Partner und unseren beiden jungen Hunden.»
Dass andere ihre Kinderlosigkeit zum Thema machen, findet sie «völlig unverständlich». «Es gibt so viele Männer, die keine Kinder haben, da sagt keiner was. Aber Frauen werden schnell schräg angeschaut, als wären sie unnormal, nur weil sie keine Kinder haben.»
Hinter Eva Habermann liegen schwierige Jahre. 2020 blickte sie im Interview mit «Bunte» auf eine Phase in ihrem Leben zurück, in der sie aus Liebeskummer zu viel Alkohol trank und sich 2014 wegen Depressionen freiwillig in eine Klinik einweisen liess. «Ich wollte nach der Trennung von meinem Ex–Freund nichts mehr spüren, weil der Schmerz so gross war», erzählte sie damals. «Ich habe nur noch geweint und mich betrunken. Man ist dann an die Sucht gefesselt, fühlt sich mit der Zeit immer wertloser.» Sie sei «in einem Teufelskreis gefangen» gewesen.