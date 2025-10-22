Seit 2021 verlobt: Darum hat Eva Habermann noch nicht geheiratet

Eva Habermann hätte gerne Kinder gehabt

Während eine Hochzeit vielleicht irgendwann noch folgen könnte, scheint das Thema Kinder für sie abgeschlossen. «Ich hätte gerne Kinder in meinem Leben gehabt», sagt sie «Bunte», «aber ich habe meinen Freund erst mit vierzig kennengelernt, da waren die Chancen auf eine Schwangerschaft eher gering. Ich denke, es war in meinem Leben wahrscheinlich einfach nicht so vorgesehen, Mutter zu werden. Und das ist dann auch okay so. Es geht um Akzeptanz. Ich habe das akzeptiert und bin glücklich mit meinem Partner und unseren beiden jungen Hunden.»