Seitenwechsel: «Polizeiruf 110»-Star Lucas Gregorowicz als Killer

Privates Glück

Lucas Gregorowicz wurde 1976 in London geboren und wuchs in Polen auf. Mit zehn Jahren wanderte er mit seinen Eltern nach Bochum aus und besuchte dort später auch die Schauspielschule. Nach Engagements im Theater und kleineren Rollen in TV–Produktionen feierte er 2001 an der Seite von Moritz Bleibtreu (53) in «Lammbock – Alles in Handarbeit» sein Kinodebüt. Es folgten weitere Auftritte in Film und Fernsehen, darunter in «Das Wunder von Bern» (2003), «Vorstadtweiber» (2015–2016) und «Der Pass» (2018).