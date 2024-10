Selena Gomez schiesst gegen rassistischen Puerto-Rico-Witz

Selena Gomez gab indes schon am 28. Oktober ihre Stimme für die US–Präsidentschaftswahl ab. Vor der Premiere der Sitcom «Wizards Beyond Waverly Place» («Die neuen Zauberer vom Waverly Place») in Los Angeles machte sie in einer funkelnden Robe in Rot an einem Wahl–Briefkasten Halt und warf ihre Wahlunterlagen ein. Ihre Clutch versah sie anschliessend mit einem «I voted»–Sticker und liess mit einem blauen Herzchen–Emoji in ihrer Instagram–Story wenig Zweifel daran, dass ihre Stimme an die Demokraten und Harris ging. Mit 423 Millionen Instagram–Followern könnte Gomez einen entscheidenden Einfluss auf die Wahlbeteiligung haben.