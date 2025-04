Pikante Flasche auf Instagram-Foto

Selena Gomez sorgt mit Gleitmittel-Posting für Aufsehen

In Interviews und den sozialen Netzwerken schwärmt Selena Gomez immer wieder in den höchsten Tönen von ihrem Liebsten Benny Blanco. Eher unbeabsichtigt dürfte allerdings die Preisgabe eines Details aus ihrem Sexleben gewesen sein, die derzeit in den sozialen Netzwerken die Runde macht.