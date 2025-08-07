Selena Gomez spricht über mentale Gesundheit und ihre Beziehung

Diese Offenheit hat ihr geholfen, sich selbst besser zu verstehen – und anderen Mut zu machen. Gomez betont: «Alles, was ich anfasse oder woran ich beteiligt bin, muss auch etwas zurückgeben. [...] Ich richte mich an Menschen, die sich nicht gesehen oder gehört fühlen – oder nicht wissen, was in ihrem eigenen Kopf vorgeht.» Dabei spielt professionelle Hilfe für sie eine zentrale Rolle: «Ich glaube einfach an Therapie. Ich nehme Medikamente und fühle mich wirklich glücklich, in der Position zu sein, in der ich jetzt bin. Ich glaube an all das.»