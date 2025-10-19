Selena Gomez und Benny Blanco: Eleganter erster Auftritt als Ehepaar

Hochzeit vor drei Wochen in Santa Barbara

Gomez und Blanco haben sich am 27. September das Jawort gegeben. Die Zeremonie fand in Santa Barbara, Kalifornien, in kleinstem Kreis statt. Gomez verkündete die frohe Botschaft auf Instagram mit einer Serie emotionaler Fotos und der schlichten Bildunterschrift «9.27.25». Die Bilder zeigen das Paar in innigen Momenten: wie sie sich umarmen, Händchen halten und den besonderen Augenblick auskosten.