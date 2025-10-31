Selfie mit dem Brautpaar: Ralf Moellers Tochter Laura hat geheiratet

Hochzeitsfoto bei Instagram

Die Hochzeit fand im kalifornischen Sonoma statt. Sowohl Moellers Ex–Frau Annette als auch seine zweite Tochter Jaqueline (28), der er kürzlich bei Instagram mit einem Papa–Tochter–Selfie zum Geburtstag gratuliert hatte, sollen ebenfalls anwesend gewesen sein. Moeller hielt die Feierlichkeit auch bei Instagram fest. «Auf der Hochzeit meiner Tochter in Sonoma. Auf Laura und Ryan», schrieb er zu einem Foto, auf dem er gemeinsam mit dem Brautpaar posiert. Im Hintergrund ist die gedeckte Tafel mit farbenfrohem Blumenschmuck zu sehen.