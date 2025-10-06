Seltener Auftritt: Lana Del Rey zeigt sich mit ihrem Ehemann

Lana Del Rey (40) und ihr Ehemann haben einen seltenen, gemeinsamen Auftritt hingelegt. Die Sängerin kam in Begleitung von Jeremy Dufrene zur Valentino–Show im Rahmen der Paris Fashion Week. Auf den Bildern der Veranstaltung ist das Paar Händchen haltend zu sehen. Auch verliebte Blicke und einen Kuss tauschten die beiden aus.
Romantisches Outfit für Lana Del Rey
Für den Liebesauftritt wählte Lana Del Rey ein bodenlanges, lavendelfarbenes Kleid mit Schleife an der Taille und Pelzdetails an den Armen. Zudem setzte sie auf auffällige Haarspangen in Bronze und Schwarz. Ihre Mähne trug sie im Seitenscheitel und zu lockeren Wellen gestylt. Eine kleine weisse Handtasche mit bunten Blumen und einem roten Riemen sorgte für weitere Farbakzente. Zu ihrem Outfit kombinierte sie weisse Kitten Heels.
Jeremy Dufrene setzte auf einen lässigen Look. Er entschied sich für ein Ensemble aus blauer Jacke und passender Hose mit einem cremefarbenen T–Shirt. Dazu kamen eine dunkle Baseballcap, eine Sonnenbrille und braune Stiefel.
Das Paar feierte gerade ersten Hochzeitstag
Der öffentliche Auftritt der beiden folgte kurz nach einem besonderen Jubiläum für das Paar. Lana Del Rey und Jeremy Dufrene haben Ende September ihren ersten Hochzeitstag gefeiert. Die Sängerin teilte dazu eine Instagram–Fotostrecke von ihrer Feier im Jahr 2024. Der Beitrag enthielt Bilder von Del Rey und Dufrene, die auf einem Luftkissenboot posieren und sich küssen, den Hochzeitsgästen Jack Antonoff (41) und Margaret Qualley (30), die dem Paar zujubeln, und der zweistöckigen Hochzeitstorte.
Del Rey und Dufrene, der Sumpfboot–Touren durchführt, gaben sich in Des Allemandes, Louisiana, das Jawort. Das «People»–Magazin berichtete damals unter Berufung auf einen Insider, dass die Trauung und die Hochzeitsfeier dort stattfanden, wo der Bräutigam seine Boot–Touren durchführt.