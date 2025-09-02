Seltener Auftritt mit 92: «Vertigo»-Star Kim Novak in Venedig geehrt

Deshalb kehrte sie Hollywood den Rücken

In der neuen Doku spricht Kim Novak Medienberichten zufolge auch über ihre Entscheidung, der Branche den Rücken zu kehren und über ihr Alter. «Es ist nicht leicht, alt zu werden», sagt die 92–Jährige laut dem US–Magazin in «Kim Novak's Vertigo». «Ich habe das Gefühl, dass es bald zu Ende ist.» Als sie Hollywood verlassen habe, «war ich auf dem Höhepunkt meiner Karriere», soll sie zudem über ihren Ausstieg aus der Branche erklären.