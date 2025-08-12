Seltener Auftritt von Sharon Stone mit ihren Söhnen

Die «Basic Instinct»–Ikone verkörpert in «Nobody 2» die Rolle der Lendina. An ihrer Seite spielen Bob Odenkirk, Christopher Lloyd, Connie Nielsen und Colin Hanks. Regisseur Timo Tjahjanto inszenierte die Geschichte um Familienvater Hutch Mansell, gespielt von «Better Call Saul»–Star Odenkirk. Der ehemalige Auftragskiller will sich mit seiner Familie eine Auszeit nehmen und landet mit seiner Frau Becca und den gemeinsamen Kindern in einem Ferienresort der etwas anderen Art. Stone wird dabei zu seiner Widersacherin. Der Film startet am 21. August in den Kinos.