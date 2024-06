Seltener Familien-Einblick: Robert De Niro schwärmt von Tochter Gia

Einen schweren Schicksalsschlag musste die grosse Patchwork–Familie im vergangenen Jahr verkraften: De Niros Enkel Leandro Rodriguez, das einzige Kind seiner ältesten Tochter Drena, verstarb mit nur 19 Jahren an einer Überdosis. Im Gespräch mit «People» erinnerte er sich daran zurück, was damals in ihm vorging. So habe er diese Nachricht zunächst gar nicht glauben können, als man sie ihm mitteilte: «Es war ein Schock, ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren könnte.» Umso mehr habe er danach verstanden, wie wichtig es ist, viel Zeit mit den Liebsten zu verbringen.