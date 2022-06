Fürstin Charlène (44) und Fürst Albert II. (64) zeigen in Oslo ihr privates Glück und küssen die Gerüchte, die sich seit langem um ein angebliches Liebes-Aus ranken, einfach weg. Am Mittwoch (22. Juni) traf das monegassische Fürstenpaar mit seinen Kindern, den Zwillingen Gabriella und Jacques (7), zu einem offiziellen Besuch in Norwegen ein. Im Herrenhaus Bygdø Kongsgård in Oslo fand ein privates Mittagessen der Royals statt, an dem neben den Monegassen auch König Harald V. (85) und Königin Sonja (84), Kronprinz Haakon (48) und Kronprinzessin Mette-Marit (48) sowie Prinzessin Märtha Louise (50) teilnahmen.