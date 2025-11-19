Seltener öffentlicher Auftritt: Gerhard Polt erhält Auszeichnung

Dankesrede mit Tiefgang

Was Polt dann auf der Bühne bot, war weit mehr als die übliche Dankesrede. Der Kabarettist dankte nicht nur Familie und Freunden, sondern bewusst auch all jenen, denen er in seinem Leben nur einmal begegnet ist: «Am Kiosk, in der Eisenbahn, im Wartezimmer.» Als Beispiel erzählte er eine Anekdote vom Tierarzt, wo sich der Besitzer eines Goldhamsters und einer Bulldogge in friedlichster Koexistenz unterhielten. Seine Pointe: «Der Veganer und der Fleischesser. Es sind ungewollte Liaisonen, die stattfinden, wenn Menschen aufeinandertreffen.»