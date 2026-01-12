Seltener Paar-Auftritt: Julia Roberts strahlt mit Ehemann Danny Moder

Trotz Oscar, Weltruhm und zahlreicher weiterer Auszeichnungen steht für Julia Roberts die Familie an erster Stelle. Bereits 2022 erklärte sie im Gespräch mit «CBS Sunday Morning», ihre Schauspielkarriere sei zwar ein «Traum, der wahr wurde» – aber eben nicht ihr einziger. «Das Leben, das ich mit meinem Mann aufgebaut habe. Das Leben, das wir mit unseren Kindern aufgebaut haben. Das ist das Beste – am Ende des Tages triumphierend zu ihnen nach Hause zu kommen», sagte sie damals.