Semino Rossi auf erster Weihnachtstour: «Ein glücklicher Augenblick»

«Feliz Navidad – Weihnachten mit Semino Rossi & Live–Band» heisst es ab Freitag, 6. Dezember. Dann startet Semino Rossi (62) in Graz/Österreich seine erste Weihnachtstour. Diese führt den gebürtigen Argentinier und Wahl–Österreicher durch verschiedene Städte in Österreich, der Schweiz und Deutschland. Am 22. Dezember hat er seinen letzten Auftritt in Hagen. Wie der Sänger trotz des vollen Terminkalenders das eigene Weihnachtsfest vorbereitet und dabei verschiedene Traditionen verbindet, verrät er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.