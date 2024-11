SemperOpernball 2025: Diese Details stehen für das 100. Jubiläum fest

2024 feierte der SemperOpernball nach der Pandemie seine Rückkehr in die Ballsaison. Auch im nächsten Jahr wird der grosse Tanzball in Dresden wieder stattfinden. 2025 steht das 100–jährige Jubiläum an – der allererste Opernball in der Semperoper fand im Februar 1925 statt. Am Dienstag (12. November) gab der Veranstalter erste Details zur Veranstaltung im Jubiläumsjahr bekannt. Es steht bereits fest, wer als Moderations–Duo durch den Abend führen wird, welche Acts die musikalische Begleitung liefern werden und wer Preise entgegennehmen darf.