Senta Berger gestürzt: Ihr Sohn Simon Verhoeven gibt Gesundheitsupdate

Premierenfeiern rücken in den Hintergrund

Wie das «Hamburger Abendblatt» und die «Bild»–Zeitung berichten, ist die Schauspielerin beim Soundcheck in Hamburg gestürzt. Laut «Bild» soll sie sich dabei einen Oberschenkelbruch zugezogen haben und sei bereits operiert worden. Ihr Sohn Simon Verhoeven (53) erklärte der Zeitung: «Meiner Mutter geht es den Umständen entsprechend gut. Wir sind froh, dass sie in sehr guten Händen ist.» Sie sei eine Kämpferin, was sie jetzt auch wieder beweisen werde. «Wir hatten uns zwar sehr auf die Premieren und die gemeinsamen Auftritte gefreut. Jetzt steht für uns alle aber natürlich ausschliesslich ihre Genesung im Vordergrund.» Ab 29. Januar ist Berger im Kinofilm «Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke» nach einem Buch von Joachim Meyerhoff zu sehen, der unter der Regie ihres Sohnes entstanden ist.