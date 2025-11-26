Serie von Vince Gilligan: Das verbindet «Pluribus» mit «Breaking Bad»

«Pluribus» ist kein nostalgischer Abklatsch und kein geheimer Ableger von «Breaking Bad». Die Serie definiert sich über Sci–Fi, Mystery und eine völlig neue Prämisse. Doch gerade weil Gilligan seine Handschrift beibehält, weil er Rhea Seehorn erneut zur zentralen Figur macht und weil er mit kleinen, klugen Anspielungen agiert, entsteht ein reizvoller Spagat: ein neues Projekt, das sich ganz eigenständig anfühlt – und gleichzeitig wie ein heimliches Wiedersehen mit einer vertrauten Welt.