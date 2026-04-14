Serien-Comeback: Das wurde aus den «Kommissar Rex»-Stars

Tobias Moretti (1994–1998)

Er war der Erste und ist bis heute wohl der Bekannteste: Tobias Moretti (66) spielte von 1994 bis 1998 in vier Staffeln den Kriminalinspektor Richard «Richie» Moser, ehe er den Serientod starb. Danach nahm Morettis Karriere erst so richtig Fahrt auf und er wurde zur festen Grösse in anspruchsvollen Film– und Theaterproduktionen, etwa «Speer und Er» (2005), «Jud Süss – Film ohne Gewissen» (2010), «Das finstere Tal» (2014) oder «Ein verborgenes Leben» (2019). Von 2017 bis 2020 übernahm er die Titelrolle des «Jedermann» bei den Salzburger Festspielen. Zuletzt war er im März als Antagonist im «Polizeiruf 110: Ablass» zu sehen. Bis heute gehört er zu den gefragtesten Charakterdarstellern Österreichs, für seine Arbeit erhielt er zahlreiche Auszeichnungen.