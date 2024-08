Serienstart «Elsbeth»: Die Renaissance eines beliebten Krimi-Genres

Neue Stadt, neue Herausforderungen – darum geht es

Als schrullige und liebenswerte, vor allem aber ungemein fähige Anwältin half Elsbeth Tascioni bislang in Chicago dabei, die Strassen sicherer zu machen. Ihr Talent, selbst die mysteriösesten Tathergänge akribisch aufdröseln zu können, nutzt sie nun jedoch in neuer Position und an neuer Stelle: Als Ermittlerin in ihrer neuen Heimat New York City unterstützt sie das NYPD dabei, verzwickte Fälle zu lösen. Oder besser gesagt: Das NYPD unterstützt sie.