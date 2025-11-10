Setzt Apple bald auf günstigere MacBooks?

Wie «Bloomberg» berichtet, befindet sich das interne Projekt mit dem Codenamen «J700» bereits in der Testphase. Der neue Laptop soll ein knapp 13,6 Zoll grosses Display besitzen, auf ein günstigeres LCD–Panel setzen und deutlich unter 1.000 Dollar kosten, möglicherweise sogar um die 600 Dollar, wie «Techradar» bereits im Sommer schrieb. Damit wäre er günstiger als viele aktuelle iPhones und MacBooks.