Sex mit einer Frau? Sylvie Meis überrascht mit intimen Geständnissen

Prägender Moment nach Krebserkrankung

Im Juni 2009 gab Sylvie Meis bekannt, dass sie an Brustkrebs erkrankt sei. Der Tumor wurde operativ entfernt, anschliessend machte sie eine unterstützende Chemotherapie, in deren Folge ihr die Haare ausfielen. 2010 nahm sie an der der RTL–Tanzshow «Let‹s Dance» teil. Dabei kam es auch zum prägendsten Moment ihrer TV–Karriere. «Das war sicher der Moment, als ich nach meiner Krebsbehandlung bei ›Let‹s Dance› die Perücke abgenommen und mich zum allerersten Mal der Öffentlichkeit mit meinen ganz, ganz, ganz kurzen Haaren gezeigt habe», erzählt sie von dem sehr persönlichen Augenblick. Von 2011 bis 2017 moderierte sie die TV–Show dann gemeinsam mit Daniel Hartwich (46).