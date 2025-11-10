«Sexiest Man Alive» Jonathan Bailey: So denkt er über das Thema Kinder

Der britische Schauspieler Jonathan Bailey (37), der vergangene Woche als erster offen homosexueller Mann vom US–Magazin «People» zum «Sexiest Man Alive 2025» gekürt worden ist, hat in einem neuen Interview über die Möglichkeit gesprochen, Vater zu werden.
«Im Moment ist es mir nicht so präsent»
In der Winterausgabe der britischen Männer–Zeitschrift «Esquire», die am Donnerstag erscheint, präsentiert der Star aus «Wicked» und «Bridgerton» nicht nur ausgewählte Modestücke, sondern gibt auch einige private Einblicke. So sagt der Brite: «Es gibt offensichtlich unzählige Kinder, die Liebe und Unterstützung dringend benötigen. Ich habe das grosse Privileg, schwul zu sein – es gibt keine biologische Uhr. Es ist ein unglaubliches Privileg, überhaupt Kinder haben zu können, nicht wahr?» Das Nachwuchsthema scheint aber bei ihm aktuell nicht ganz oben auf der Agenda zu stehen: «Ich bin mir dessen als Idee, als Konzept bewusst, aber im Moment ist es mir nicht so präsent.»
Könnte er Kinder überhaupt durchs Studium bringen?
Der Schauspieler hatte bereits zuvor mit «People» darüber gesprochen, ob er Vater werden möchte. «Wenn alles passt, ganz bestimmt.» Er könne sich durchaus vorstellen, Kinder zu unterstützen. Dann fügte er jedoch noch hinzu: «Obwohl ich sie wahrscheinlich überhaupt nicht durchs Studium bringen könnte. Und sie würden keine Fremdsprache sprechen. Aber vielleicht lernen sie es ja doch, und so lerne ich es.»