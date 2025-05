Sexuelle Nötigung: Gérard Depardieu schuldig gesprochen

Der Prozess war zunächst im vergangenen Jahr wegen gesundheitlicher Probleme verschoben worden und begann schliesslich am 24. März in Paris. Nach nur vier Verhandlungstagen zeigte sich die Staatsanwaltschaft überzeugt von der Schuld des Schauspielers und forderte eine 18–monatige Bewährungsstrafe. Laut «Le Monde» beantragte sie ausserdem eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro, eine psychologische Betreuung sowie die Aufnahme Depardieus in eine Sexualstraftäter–Kartei.