Sexy Auftritt: Mats Hummels' Freundin Nicola Cavanis läuft in Paris

Nicola Cavanis (26) hat einen aufsehenerregenden Auftritt auf der Pariser Fashion Week hingelegt. Die Freundin von Mats Hummels (36) lief für das französische Unterwäschelabel «Etam» über den Laufsteg. Die 26–Jährige präsentierte einen mit Spitze verzierten Body in Kombination mit einer transparenten, ebenfalls spitzenbesetzten Strumpfhose. Um ihre Augen lag ein zarter Spitzenstoff. Die langen blonden Haare trug sie offen über die Schultern, das Make–up blieb dezent und natürlich.