Shailene Woodley und Lucas Bravo: Trennung nach rund fünf Monaten?

Führte die Fernbeziehung zur Trennung?

Im Mai berichtete «People», dass das angebliche Paar «zwischen den USA und Frankreich hin– und hergereist» sei, um sich zu sehen. Bravo soll die Schauspielerin glücklich gemacht haben, nachdem deren Verlobung mit NFL–Quarterback Aaron Rodgers (41) im Jahr 2022 zerbrochen war. Und auch Bravo antwortete auf die Frage nach ihrer Beziehung bei der Premiere von «Good Night, and Good Luck» am 3. April am Broadway noch ausweichend: «Ja, ich bin wirklich glücklich.» Aber eine Partnerschaft über zwei Kontinente aufrechtzuerhalten, ist auf Dauer nicht einfach.