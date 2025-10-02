Shakespeare und Guadagnino: Julia Roberts in auffälligem Look

Julia Roberts (57) hat einmal mehr bewiesen, dass sie nicht nur auf dem roten Teppich, sondern auch im Alltag modische Akzente setzt – und dass sie Kleidung mit Gesichter–Prints mag. Am Mittwoch wurde die Schauspielerin in New York City in einem Outfit gesichtet, das ihre Verbundenheit zur Literatur und zum Film gleichermassen zum Ausdruck brachte.