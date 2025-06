Shakira zeigt sich betroffen von der Angst vieler Migranten in den USA

Die kolumbianische Sängerin Shakira (48) hat in einem BBC–Interview über die Hürden gesprochen, mit denen Einwanderer in den USA zu kämpfen haben. Die Musikerin, die ihre Karriere als Teenager in Kolumbien begann und Ende der 1990er Jahre in die Vereinigten Staaten zog, spricht dabei aus eigener Erfahrung.