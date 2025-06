Shakiras Söhne sind der Grund, warum sie lebt

Mit 64 ausverkauften Shows in Nord– und Südamerika tritt Shakira (48) vor mehr als zwei Millionen Fans auf. Die Tournee trägt den Titel «Las Mujeres Ya No Lloran» (dt. Frauen weinen nicht mehr), benannt nach Shakiras letztem Album, das von Liebeskummer und persönlichem Umbruch inspiriert wurde. Die britische BBC durfte sie vor einer Show in Miamis Hard Rock Stadium hinter den Kulissen besuchen.