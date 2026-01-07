Shakuntala Banerjee und Alica Jung moderieren «auslandsjournal»

Das ZDF setzt beim «auslandsjournal» auf eine Doppelspitze: Shakuntala Banerjee (53) und Alica Jung (37) übernehmen die Moderation des traditionsreichen Magazins. Die erste Sendung mit Banerjee läuft am 14. Januar um 22:20 Uhr, eine Woche später präsentiert Jung um 22:15 Uhr. Nach mehr als einem Jahrzehnt verabschiedet sich damit Antje Pieper (56) aus dem Format – sie leitet seit Januar das ZDF–Auslandsstudio in Rom.