Shannen Doherty: Stars teilen Erinnerungen zum ersten Todestag

Auch «Charmed»–Kolleginnen erinnern an Shannen Doherty

«Charmed»–Kollegin Rose McGowan (51) teilte in ihren Instagram–Stories verschiedene Erinnerungsbeiträge an Doherty, während Holly Marie Combs (51) den Hashtag "ShandoSunday" in ihren Beiträgen einfügte. Dieser wird verwendet, um die verstorbene Schauspielerin zu ehren und an sie zu erinnern.