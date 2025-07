Sharon Stone trauert um ihre Mutter

Anteilnahme aus Hollywood

Woran ihre Mutter gestorben ist, verriet Stone nicht. Zahlreiche prominente Freunde kondolieren der Schauspielerin unter dem Post. «Es tut mir leid für deinen Verlust, Sharon», schreibt Melanie Griffith (67). «Wonder Woman»–Star Gal Gadot (40) und Gwyneth Paltrow (52) hinterlassen Herz–Emojis. «Two and a Half Men»–Schauspielerin Holland Taylor (82) findet besonders bewegende Worte: «Schau in diese Augen!!! Ich bin sicher, du wirst sie immer in deinem Herzen sehen – liebe dich!»