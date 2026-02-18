Shia LaBeouf ist raus aus dem Gefängnis und feiert weiter

Festnahme nach Trennung von Mia Goth

Der Filmstar sei kurzzeitig verschwunden, dann jedoch wieder aufgetaucht und habe sich «sogar noch aggressiver verhalten». Nachdem er kurz festgehalten wurde, habe er derselben Person gegen den Oberkörper geschlagen und eine zweite Person attackiert. Der Schauspieler wurde den Berichten nach anschliessend in ein Krankenhaus gebracht und wegen unbekannter Verletzungen behandelt. Nach seiner Entlassung aus der Klinik wurde LaBeouf dann wegen Körperverletzung festgenommen. «The Hollywood Reporter» zufolge soll er am 19. März vor Gericht erscheinen.