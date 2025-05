Shia LaBeouf und mehr: Diese Stars sind zum Katholizismus übergetreten

Der Wendepunkt kam 2022: Shia LaBeouf bereitete sich auf die Rolle des Heiligen Pater Pio (1887–1968) in dem Film «Padre Pio» vor. Inspiriert von seinen Recherchen, gab er in einem Interview mit dem US–Bischof Robert Barron bekannt, sich dem Katholizismus zugewandt zu haben. Im Januar 2024 trat er dann mit der Firmung offiziell in die katholische Kirche ein. Die Catholic News Agency berichtete sogar, dass sich der Schauspieler als Diakon einbringen will.