«Shrinking»: Neue Staffel startet Ende Januar 2026

«Shrinking» erzählt die Geschichte des trauernden Therapeuten Jimmy Laird (Segel) der nach dem Tod seiner Frau beginnt, die Regeln zu brechen und seinen Klienten ungeschönt die Wahrheit zu sagen. Indem er seine Ausbildung und Berufsethik ignoriert, stürzt er nicht nur das Leben seiner Klienten, sondern auch sein eigenes ins Chaos. Der Therapeut aus Pasadena versucht dabei, Trauer, Schuld und den Alltag als alleinerziehender Vater in den Griff zu bekommen.