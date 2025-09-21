Sicher unterwegs auf der Wiesn: Das sollte man beachten

Zusätzlich existieren auf dem Gelände Safe Spaces, in denen Betroffene Schutz und Unterstützung erhalten. Diese Anlaufstellen sind speziell für Mädchen* und Frauen* eingerichtet, die sich unsicher oder bedroht fühlen. Das Team besteht aus erfahrenen Fachkräften, die vertraulich beraten und unterstützen. Der Safe Space befindet sich im Servicezentrum hinter dem Schottenhamelzelt, nahe dem Eingang «Erste Hilfe». Die Öffnungszeiten sind täglich von 18 bis 1 Uhr, freitags und samstags zusätzlich ab 15 Uhr. Die Telefonnummer vor Ort lautet: 089 / 890 57 45 188. In Notfällen bietet das Sicherheitszentrum sogar einen Fahrdienst an, um die Betroffenen sicher nach Hause zu bringen.