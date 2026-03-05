Sie verzichtet auf einen BH: Kate Moss begeistert im Transparenz-Look

Starke Looks bei Tom Ford

Nicht minder auffällig: Paris Jackson (27), Tochter von Musiklegende Michael Jackson (1958–2009). Sie wagte sich in ein weit geöffnetes weisses Hemd, das ihre Tattoos in Szene setzte, und ergänzte den Look mit einem kurzen schwarzen Blazer im Smokingstil, schwarzer Anzughose und goldenen Statement–Ringen. Vor den Kameras posierte sie mit der Lässigkeit, die man von ihr kennt.