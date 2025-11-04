«Sie war mein Schatten»: Mick Schumacher trauert um Hündin Angie

«Zehn wundervolle Jahre»

«Sie war mein Schatten, immer an meiner Seite. Ich hatte das Glück, zehn wundervolle Jahre mit ihr zu haben, aber es fühlt sich trotzdem an, als wäre sie zu früh von uns gegangen», schreibt Schumacher weiter. Seine Hündin Angie habe ihn überallhin begleitet und ihm bedingungslose Liebe entgegengebracht. Er werde sie «für immer vermissen».