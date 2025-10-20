Signal, Fortnite, Snapchat: Störungen bei vielen Diensten und Apps

Über die Webseite «allestörungen.de» wurden seit dem frühen Montagvormittag zahlreiche Störungen bei bekannten Diensten und Apps gemeldet – darunter bei Gaming–Plattformen wie Steam, dem PlayStation Network und im Epic Games Store. Auch Fortnite und Roblox waren demnach betroffen, genauso wie die Messenger Signal und Snapchat oder der Sprachlern–Anbieter Duolingo. Bei hauseigenen Angeboten wie Amazon Alexa oder dem Streamingdienst Prime Video schien es ebenfalls verstärkt zu Problemen zu kommen. Zudem berichtete etwa die britische BBC von Problemen bei Banken wie der Bank of Scotland und Halifax.