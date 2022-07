Sigourney Weaver spielt eine Teenagerin in «Avatar 2»

Grosse Überraschung für die Fans von «Avatar»: Sigourney Weaver (72) wird im zweiten Teil eine Teenagerin spielen! Weaver mimte im ersten Teil Dr. Grace Augustine, ihre Figur starb jedoch. In «Avatar 2: The Way of Water» soll sie nun die jugendliche Adoptivtochter von Jake (Sam Worthington, 45) und Neytiri (Zoe Saldana, 44) spielen, die auf den Namen Kiri hört.