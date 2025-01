Silbereisens «Schlagerchampions»: Das war der Grund für die Panne

«Ich bin unendlich dankbar für das, was ich in der letzten Zeit alles erleben durfte! Das fühlt sich immer noch an wie im Traum», berichtete der 43–Jährige der «Bild»–Zeitung. «Aber nach den ‹Schlagerchampions› am Samstagabend bin ich dann erst mal weg! Das ist meine letzte grosse Eurovisionsshow bis zum Sommer.» Dem Bericht zufolge werde Silbereisen erst Ende Juni wieder live auf Sendung gehen. In nächster Zeit stünden noch Dreharbeiten zum «Traumschiff» an und danach wolle er sich ausruhen und in den Urlaub fahren. «Pünktlich zum Sommeranfang geht's dann wieder los», sagte er.